Pic-nic in bianco al Parco Primo Maggio

Torna un evento che sta diventando un classico dell’estate malnatese.

Domenica 21 luglio la Fonderia delle Arti e l’assessorato alle culture di Malnate organizzano il “Pic-nic in bianco”, nel bellissimo contesto del Parco Primo Maggio.

L’appuntamento è per le 12,30 e ci sono davvero pochissime regole: la più importante è vestirsi rigorosamente di bianco, e ogni partecipante dovrà portare oltre al proprio pranzo stoviglie non usa e getta (piatti e bicchieri devono essere in vetro o ceramica e le posate di metallo).

L’Amministrazione comunale metterà a disposizione tavoli e sedie e il pic-nic sarà allietato da scenografie e performance artistiche.

L’evento è a partecipazione gratuita, ma per organizzare tutto al meglio è richiesta la prenotazione entro venerdì 19 luglio, che può essere effettuata presso la Fonderia delle Arti (al castello del Parco Primo Maggio) oppure telefonando al numero 368 3731105 o scrivendo una mail a fonderiadellearti@gmail.com o fonderiadellearti@hotmail.it