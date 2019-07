Picchetto d’onore alle nozze

In divisa per dire “sì”. Andrea si è presentato in divisa all’altare nel giorno della sue notte con Giulia.

Nella chiesa di Besano, i due sposi si sono uniti in matrimonio accompagnati dai colleghi della Polizia stradale di Varese e della sottosezione di Olgiate Olona. Un momento molto emozionante che ha toccato l’apice nel picchetto d’onore.

La richiesta era avvenuta un anno fa, all’ombra del Colosseo. Poi i due fidanzati hanno organizzato la cerimonia curando ogni dettaglio, per renderla indimenticabile. E così è stato: dopo la cerimonia, Andrea e Giulia hanno festeggiato mi una bellissima villa di Malnate: «È stato un giorno meraviglioso e tutti hanno fatto i complimenti ai ragazzi» hanno commentato i due sposi.