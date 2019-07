Pinti, Lega: “Il taglio del Piantone è stato fatto con squallore”

“Tagliare il piantone come fosse un albero qualsiasi, pensare di sostituirlo con improbabili installazioni, ignorare i molti appelli che indicavano soluzioni diverse, sarà purtroppo il peggior errore per cui questa Amministrazione verrà ricordata”. Nel giorno del taglio del cedro di via Veratti è il consigliere comunale leghista Marco Pinti ad attaccare l’amministrazione comunale per la scelta.

“Nulla si potrà fare purtroppo per emendare allo squallore con cui si è proceduto allo sradicamento di uno dei simboli più forti della nostra città – dice Pinti -. Quello che avrebbe dovuto essere un momento di condivisione di emozioni, ricordi e prospettive per il futuro è stato liquidato a mera procedura burocratica, senz’anima, senza calore, senza la necessaria solennità di quando si deve affrontare quello che per Varese è senza dubbio un giorno triste”.