Il ponte sul Bardello resta chiuso:”Stiamo vagliando le possibili soluzioni”

«Siamo in fase di progettazione per ricostruire il ponte sulla pista ciclo-pedonale sul fiume Bardello». Così l’ingegnere Damiano Bosio, responsabile dei servizi alla viabilità della Provincia di Varese, parla del cantiere sul ponte chiuso dall’aprile scorso sulla pista ciclabile attorno al lago di Varese nel tratto di collegamento tra i comuni di Gavirate e Bardello.

Galleria fotografica Ponte sul bardello 4 di 4

«Il ponte tra Gavirate e Bardello è stato chiuso per problemi di sicurezza e di staticità» aveva dichiarato il vice presidente della Provincia di Varese con delega alla viabilità Marco Magrini in occasione della chiusura. Ultimamente, la struttura presentava evidenti segni di danneggiamento alle travi in legno che componevano la struttura.

Ad oggi, i lavori di ricostruzione non sono ancora stati avviati, l’accesso rimane sbarrato da transenne ed è stato realizzato un percorso alternativo per non interrompere la ciclabile inaugurata il 24 settembre del 2006.



«La soluzione ideale sarebbe stata quella di far ricostruire il ponte alla ditta che l’aveva ideato in origine – spiega il responsabile del settore viabilità di Villa Recalcati – Purtroppo, però, è fallita, pertanto siamo stati costretti a verificare altre possibili soluzioni».

Sul tavolo di lavoro ci sono diverse proposte: «Stiamo scegliendo quale direzione prendere; pensiamo di intervenire o attraverso una struttura in legno lamellare oppure con un prefabbricato in ferro, rispettando le norme vigenti».

Lo scheletro originale era composto da due travi laterali e da intralicciature interne in legno: « I fondi ci sono e saranno disponibili grazie al piano nuove opere-manutenzione» commenta l’ing. Bosio – Entro la fine dell’estate è possibile che il progetto sarà ufficiale e in seguito faremo una gara d’appalto per affidare il cantiere di sistemazione del ponte».

Tempi certi, quindi, non ce ne sono ancora. Ma la volontà di intervenire c’è.