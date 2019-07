Il pontile è danneggiato: chiuso in attesa di restauro

Pontile Belvedere danneggiato, è urgente correre ai riparti.

Molteplici sono le segnalazioni dello stato di salute del pontile Belvedere sul lungolago Virginia di Gavirate.

L’opera, realizzata 12 anni fa , ha bisogno di interventi urgenti di manutenzione. Delle sue condizioni precarie si erano lamentati alcuni cittadini sulla pagina Facebook del comune e il vicesindaco Massimo Parola si era allertato andando di persona a fare un sopralluogo e rendendosi conto dell’urgenza dei lavori.

« Purtroppo le condizioni del pontile sono decisamente peggiori rispetto a quanto ritenessimo – commenta l’assessore ai lavori pubblici Enrico Brunella – servono interventi di manutenzione urgenti. Fintanto che le opere non saranno eseguite, abbiamo preferito limitare l’accesso».

Quando partiranno i lavori? « A breve – assicura Brunella – occorrono circa 20.000 euro per sistemare le parti più danneggiate. Non dobbiamo intervenire su tutta la struttura ma solo in alcuni punti che, però, sono molto rovinati».

I tempi, quindi, non sono ancora certi ma l’assessore è ottimista: « Prima dell’inizio di agosto la struttura tornerà a essere completamente rinnovata».