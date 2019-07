Proiezioni e festa, è il diploma day dell’Icma

È il momento del congedo per i diciotto allievi, dodici registi e sei attori, che hanno completato il triennio di formazione 2016/2019 all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e che sabato 6 luglio riceveranno il diploma accademico. La giornata, che si preannuncia festosa e ricca di emozioni, prevede due momenti distinti: il primo gestito da alcuni studenti dell’Istituto (Matteo Ballarati, Riccardo Armiento e Alessia Lodispoto), il secondo, più ufficiale, presentato da Davide Colavini.

A partire dalle 14.00 al cinema Manzoni (via Calatafimi 5 – ingresso libero) verranno proiettati i cortometraggi di tesi dei diplomandi e le performance attoriali degli studenti che hanno seguito l’indirizzo di recitazione.

Questi i nomi dei registi e i titoli dei video:

Gloria Albanesi: Quel che rimane

Simone Baseggio: Satured Black

Sara Bonini: A story by

Ilaria Cantarini: Mia

Fabrizio Comolli: Rose

Thomas Connell: Essere d’aiuto

Michele Di Rienzo: Simmetria

Rosa Fasone: Due di picche

Daniele Furini: Timeless

Andrea Meddi: Angelo fuori

Gabriele Parodi: Un caso fortuito

Ludovica Zedda: La viaggiatrice

Di Noemi Bertoldi, Alessandra Botton, Paolo Iannuzzi, Michela Mura, Simone Murru e Monica Stracqualursi, diplomandi in recitazione, si vedranno invece un monologo, un breve estratto di lettura “all’impronta” (a prima vista), e una scena corale tratta dal film “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese, registrati presso il teatro di posa della società StiCasting di Milano.

Per la realizzazione dei cortometraggi l’Istituto Antonioni desidera ringraziare: il Comune di Busto Arsizio, Naba, Dorsi Accademy, Mazzucchelli’s Costumi, Volandia, Sea, Parco Alto Milanese, Associazione Musicale Rossini, Museo Mils Saronno, Istituto La Provvidenza, BAFC Film Commission, oltre a StiCasting e Moovie Srl.

La consegna dei diplomi avverrà a Villa Calcaterra, sede dell’Istituto Antonioni (via Magenta 70), alle 19.30. Alla cerimonia interverranno la direttrice didattica Minnie Ferrara, il presidente Alessandro Munari, l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli, l’assessore all’Educazione Gigi Farioli, oltre ad alcuni docenti dell’istituto.

Chiuso un capitolo, l’attività dell’Istituto non si interrompe. In queste settimane la direzione è infatti al lavoro per mettere a punto la didattica e l’offerta formativa, e sono già in corso i colloqui di selezione per iscriversi al nuovo anno accademico 2019/2020, che inizierà a metà ottobre. Chi fosse interessato a frequentare l’Istituto Antonioni può prenotare un incontro conoscitivo compilando il formulario pubblicato sul sito www.istitutoantonioni.it o contattando la segreteria al numero 0331/070847.