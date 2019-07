Tutto pronto per “I tri dì in cümpagnia” a Lentate Verbano

La piccola frazione di Sesto Calende è pronta a fare festa. A partire da sabato 20 luglio a lunedì 22 a Lentate Verbano ci saranno infatti “I tri dì in cümpagnia”, la festa tradizionale nata nel 1973 nell’ambito della festa patronale di san Materno.

Tutte le tre serate di sabato, domenica e lunedì saranno accompagnate da musica per ballare e divertirsi e non mancherà lo stand gastronomico con specialità cucinate dai volontari del Club 73. Lunedì sera si potrà inoltre assistere e partecipare a uno dei momenti più attesi della tradizione lentatese: il “salto dell’oca”.

Gioco antichissimo, il “salto dell’oca” si è sempre organizzato da quando anche gli abitanti più anziani di Lentate ricordano. Un’oca già pronta per finire in forno è sollevata a qualche metro di altezza. I temerari che partecipano al gioco devono saltare per cercare di toccarla e il primo che riesce ad agguantare l’animale può portarlo a casa come premio.

Il Club 73 organizza la manifestazione de “I tri dì in cümpagnia” dal 1973. Con gli anni l’associazione si è ingrandita e attrezzata, ma ha sempre donato parte dei ricavati in beneficienza per il paese e per gli enti dei comuni vicini. Per esempio, con i soldi raccolti dalle feste di alcuni anni fa, il Club 73 ha contribuito all’acquisto di un’ambulanza per il Cva di Angera.