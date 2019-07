Quasi mille persone per “La notte della Luna”

Quasi mille persone, decine di volontari per decine di incontri, conferenze, passeggiate e molto altro ancora. Tutto per “La notte della Luna“, l’omaggio che il Parco Pineta e l’Osservatorio Foam13 hanno organizzato sabato scorso, 20 luglio, per celebrare i 50 anni dello sbarco sulla Luna.

Per la serata, cominciata alle 21 e terminata a notte fonda intorno alle 4, sono state organizzate conferenze e osservazioni con i telescopi, un concerto con arpe celtiche e passeggiate al buio nel bosco. Il tutto con il supporto di dei responsabili del Parco Pineta, dell’Osservatorio, dei volontari, dei dipendenti e delle Gev, le guardie ecologiche volontarie.

Le persone potevano parcheggiare all’ingresso del Parco e arrivare a piedi fino all’osservatorio, in piena sicurezza con una torcia elettrica, oppure prendendo una navetta messa a disposizione dall’organizzazione e che prelevava le persone anche in centro ad Abbiate Guazzone.

«Tutto ciò a permesso un ottimo svolgimento dell’iniziativa – spiega il presidente dell’Osservatorio, Fabrizio Piacentini –. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, ma anche a chi fra partecipato e ha reso unica quesa importante serata».