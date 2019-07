Ragazzini con la droga in tasca, una notte di controlli

Locali multati per aver venduto bevande dopo le tre di notte e una denuncia per spaccio. I Carabinieri della Stazione di Vergiate hanno effettuato controlli straordinari nella notte, lungo il Sempione, controllando diversi esercizi pubblici e numeroso autovetture.

Durante il controllo degli esercizi commerciali, i militari hanno rilevato irregolarità amministrative, in quanto continuavano a somministrare bevande alcoliche dopo le ore 03.00, violando espressa ordinanza comunale. Per questo motivo sono state elevate sanzioni amministrative per il complessivo ammontare di 16.000 euro.

Sono state inoltre effettuate numerose perquisizioni personali e veicolari per il contrasto al reato di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, durante i controlli, hanno denunciato un rumeno ed un italiano di 19 anni che viaggiavano a bordo di un’autovettura con delle dosi di hashish e marijuana già confezionate e pronte per essere vendute. Al termine delle operazioni i Carabinieri hanno sequestrato in totale 15 grammi di marijuana e 40 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 670 euro divisi in banconote di piccolo taglio ritenute provento del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. I due giovani sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio.