Riparte la banda di Caldana

La Banda di Caldana” è sicuramente una delle più vecchie del circondario. Infatti, dai registri della SOMS (Società Operaia di Mutuo Soccorso) risulta una spesa di £50,00 per un “pranzo favorito” alla Banda ed un’altra spersa di £ 34,40 per l’acquisto di vino per la musica nel lontano 1884.

La banda di Caldana è esistita fino agli anni ’50 ed il maestro era il Sig. Broglio Luigi. Si sono susseguiti anni bui, poi nel 2000 con tanta buona volontà e con l’aiuto economico di vari amici e simpatizzanti si è riusciti a ricostituirla.

Ci sono stati periodi pieni di vicissitudini varie, soprattutto c’era la mancanza di fondi e la crisi ha avuto il sopravvento.

Ora, grazie a nuovi sponsor che hanno veramente a cuore la Banda di Caldana, la si sta facendo ripartire.

Il primo appuntamento, per intrattenere e divertire i caldanesi, sarà per sabato 13 luglio 2019, alle ore 21 presso il Teatro SOMS in Via Malgarini, 3.

L’ingresso è gratuito ed al termine dell’esibizione, verrà offerto un ricco rinfresco di augurio per la ricostituenda Banda e per dire un sincero grazie agli intervenuti al concerto e che ci auguriamo continuino a supportare questa iniziativa.

Con il mese di settembre si riprenderà a pieno ritmo.

13 Luglio 2019

Teatro SOMS Caldana di Cocquio ore 21

La “Banda di Caldana” in concerto.