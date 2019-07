Scontro frontale tra due auto, una va a fuoco. Due feriti

Uno scontro frontale che ha distrutto i due veicoli coinvolti, uno dei quali ha preso anche fuoco. È successo intorno alle 12.30 di domenica 28 luglio a Jerago con Orago dove, per cause ancora in fase di accertamento, due automobili si sono scontrate.

L’impatto è avvenuto in via Milano e sul posto sono accorse due ambulanze e i vigili del fuoco dal distaccamento di Somma Lombardo.

Nel sinistro sono state ferite due persone: un uomo di 22 anni e una donna di 48 trasportati in codice giallo agli ospedali di Tradate e Gallarate.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.