Una serata tutta di corsa: c’è la StraRovate

Si corre di sera – venerdì 5 luglio – con il tradizionale appuntamento della StraRovate, gara podistica giunta alla 24a edizione e organizzata come apertura della “Festa dello Sportivo” che si tiene nel fine settimana nella frazione di Carnago.

La manifestazione manterrà – in questo 2019 – le fisionomia degli ultimi anni, anche se la Polisportiva Rovatese promette qualche ulteriore novità per aumentare il coinvolgimento della serata. Si comincia, quindi, alle ore 20 con la disputa della Mini StraRovate, corsa di 380 metri a iscrizione gratuita e riservata a bambine e bambini nati dal 2008 in avanti. Le iscrizioni si chiudono alle 19,45 mentre le premiazioni si svolgeranno al termine della prova “senior”.

La StraRovate dei grandi prenderà il via alle 20,30 con gli iscritti chiamati a misurarsi su un percorso di 5,4 chilometri che ricalca quello del 2018: partenza dal rettilineo di via San Bartolomeo, passaggio davanti alla Trattoria di Rovate e primo passaggio in salita di fronte alla chiesa. Segue la discesa di via Monte Santo e il passaggio in via Bassone da dove si arriva allo sterrato nei campi che circondano il paese. I concorrenti calcheranno poi i sentieri tra i prati e i boschi del parco RTO (Rile Tenor Olona), attraversando le “vallette” che portano a una diga e risalendo verso Carnago. Si transiterà dall’entrata del celebre centro sportivo di Milanello – dove è previsto il ristoro con acqua – e da lì di nuovo in un bosco. Prima del tratto finale ci sono tre salite intervallate da tratti di pianura mentre dopo il ponticello sul Rile ci sarà un ulteriore strappo corto ma ripido e la salita di via Fratelli Rosselli. Altri 100 metri per tirare il fiato prima dell’ultima salita su porfido e marmo che riporta verso la piazza della chiesa di San Bartolomeo per l’arrivo.

Le iscrizioni (quota di 5 euro) si aprono alle ore 18,30 di venerdì 5 all’oratorio di Rovate, ma è prevista anche un’iscrizione online scontata da effettuare via e-mail (info@polisportivarovatese.it) indicando nome, data di nascita e – nel caso – gruppo podistico di appartenenza.

L’organizzazione metterà a disposizione una serie di parcheggi in paese: chi arriverà da Cassano Magnago o Cairate potrà parcheggiare nel campo di calcio, chi giungerà da Carnago potrà lasciare l’auto in una delle tre aree indicate (in zona partenza, in fondo a via Rosselli e lungo la strada verso il cimitero). Dopo l’arrivo, in oratorio, saranno a disposizione il ristoro e gli spogliatoi con docce. La serata proseguirà con la possibilità di cenare allo stand gastronomico (aperto dalle 19,30) e con la musica della coppia Vick&Dave e il loro rock-blues.