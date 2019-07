Una settimana di controlli straordinari sulle strade di Busto Arsizio

Prende il via lunedì 8 luglio una campagna, promossa dall’Assessorato alla Sicurezza unitamente al Comando di Polizia locale, contro la guida in stato di ebbrezza e l’eccesso di velocità.

Gli agenti dei Nuclei di Polizia stradale e del Presidio del Territorio effettueranno controlli a “tutto campo”, sia in modalità dinamica, sia con postazioni fisse, avvalendosi dell’ausilio di strumentazioni di ultima generazione, non solo per il controllo elettronico della velocità, ma anche per la misurazione del tasso alcolico.

I controlli si protrarranno anche durante le ore serali e in particolare riguarderanno tutte quelle zone della città teatro di gravi incidenti stradali o segnalate dalla cittadinanza e individuate come effettivamente a “rischio” dall’ufficio sicurezza viabilistica del Comando. La campagna di sicurezza è denominata “Guida responsabilmente: o bevi o guidi e …rispetta i limiti” si protrarrà fino al 14 luglio.

Spiegano dal Comando: «I dati raccolti nelle rilevazioni degli incidenti stradali nonché gli incontri formativi tenuti negli istituti scolastici cittadini hanno fatto emergere che proprio fra i giovani c’è spesso la voglia di distinguersi, di emergere dal gruppo e, a volte, di dimostrare “coraggio” anche violando le regole in materia di sicurezza, come il non rispettare i limiti di velocità, comportamento spesso associato anche all’uso smodato di bevande alcoliche. Tali circostanze mettono in pericolo non solo la vita degli stessi ragazzi, ma anche quella delle altre persone. Ed è per questo che a loro viene rivolto un invito a prestare una grande attenzione al rispetto e all’osservanza delle regole, non solo in occasione di questa campagna, ma anche in futuro».