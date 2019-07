Sfida all’ultimo mattoncino: 3 bambini coronati LEGO Master Builder

Si sono sfidati sabato 29 giugno a “La Stamperia” di Milano 21 giovani costruttori dai 5 ai 16 anni, finalisti del primo concorso Lego Master builder italiano, partito a febbraio con 30 mila iscritti, 20 mila kit ritirati e oltre mille partecipanti alle semifinali che si sono svolte il mese scorso tra Milano, Verona, Ancona, Roma, Napoli, Bari e Palermo. In finale gli aspiranti LEGO Master Builder hanno dato prova di grande impegno e concentrazione fino alla scelta dei 3 vincitori, uno per ogni categoria.

Leone, 7 anni, Asia 11 anni ed Elisa 16 anni sono i primi tre giovani Master Builder italiani che hanno vinto non solo grazie alla loro creatività, ma anche per velocità, progettualità e capacità di assemblare in pochi minuti un mondo fatto di fantasia.

Le sfide hanno rivelato il desiderio dei bambini di mettere al centro dei loro pensieri la casa, immersa nel verde o costruita sugli alberi, la famiglia che offre sostegno fondamentale e soprattutto l’attenzione all’ambiente sempre raffigurato con grande ottimismo. Difficile descrivere la loro emozione e la trepidante attesa dei nomi dei tre Master Builder.

La giuria che ha scelto i vincitori era composta da Riccardo Zangelmi, unico artista italiano certificato LEGO Certified Professional, e la redazione di Focus Junior, rappresentata dal caporedattore Guido Da Rozze, oltre al team di LEGO Master Builder.

I tre vincitori potranno partire per Billund (in Danimarca, dove c’è l’Headquarter del Gruppo LEGO) per vivere insieme alla propria famiglia una visita speciale alla LEGO House.