Lego cerca il suo piccolo master builder 2019

C’è tempo sino a fine mese per partecipare gratuitamente al concorso “Lego Mater Builder 2019” rivolto ai piccoli costruttori di età compresa tra i 5 e i 16 anni. Dopo l’iscrizione online i piccoli partecipanti possono ritirare, sempre gratuitamente e nel negozio Lego più vicino a casa, il loro “kit di partecipazione”, contenente un “mattoncino speciale” che il bambino o la bambina dovrà utilizzare per creare la sua costruzione da fotografare e inviare all’azienda.

I migliori lavori saranno selezionati per partecipare a una delle sette semifinali in programma in tutta Italia a partire da maggio prima dell’evento conclusivo che si svolgerà il 26 giugno a Milano per scegliere il Lego Master Builder per ciascuna delle tre categorie: 5-7 anni, 8-11 anni, 12-16 anni.

REQUISITI

I partecipanti devono essere residenti in Italia e aver già compiuto i 5 anni, e non ancora i 17. L’iscrizione, il caricamento dei materiali richiesti per la selezione e tutte le altre azioni richieste per la partecipazione potranno essere effettuate esclusivamente da un genitore o tutore legale che esercita la potestà sul minore.

COME PARTECIPARE

1. È il genitore a dover iscrivere il figlio compilando il form sul sito dell’iniziativa www.legomasterbuilder.it entro il 31 marzo 2019.

2. Sempre entro fine mese bisogna recarsi nel negozio Lego più vicino a casa (un’applicazione del sito consente facilmente di individuarlo), per ritirare il kit di partecipazione.

3.I candidati potranno scegliere uno dei 3 temi proposti per la creazione della loro costruzione: “Una nuova casa per Emmet, l’eroe di The Lego Movie 2”, “Il lavoro che vuoi fare da grande”oppure “Il veicolo dei tuoi sogni”.

4. Nel mese di aprile sarà possibile caricare (secondo le istruzioni ricevute via mail) un video oppure una foto che ritragga la costruzione, ma non il bambino che l’ha creata, per partecipare alla selezione da parte del team di esperti Lego.

Entro il 3 maggio saranno comunicati i risultati della prima selezione.

FASE FINALE E PREMIO

Chi supera la prima selezione potrà partecipare a una delle 7 semifinali (il 5 maggio quella di Milano), ciascuno dei quali sceglierà un costruttore per ogni categoria di età e i 21 selezionati parteciperanno all’evento conclusivo del 26 giugno a Milano che sceglierà un vincitore Lego Master Builder per ciascuna categoria.

3 vincitori potranno visitare la LegoHouse di Billund in Danimarca dove perfezionare le loro tecniche di costruzione grazie a materiali esclusivi e creare dei video e degli audio in merito alla loro esperienza di costruzione presso la Lego House di Billund in Danimarca.

Lego Spa si farà carico dei costi relativi all’organizzazione dell’esperienza di costruzione alla LEGO House di Billund in Danimarca per i tre “LEGO Master Builder” accompagnati dalle loro famiglie (fino ad un massimo di 2 adulti e 2 bambini per famiglia).