“Sorriso di Stelle”, undici isole gastronomiche e di solidarietà

L’eccellenza gastronomica del Varesotto al servizio della solidarietà. Martedì 16 luglio a Ville Ponti (dalle 19.30) è il giorno di “Sorriso di Stelle”, l’evento di Confcommercio Varese che per il quarto anno consecutivo chiama a raccolta i migliori chef, produttori e pasticceri della nostra provincia.

Una grande festa a scopo benefico all’insegna dell’ottimo cibo: il ricavato della serata andrà infatti a “Tincontro”, associazione di volontariato che ha come scopo il supporto ai genitori e ai parenti dei piccoli ricoverati nel reparto di Terapia intensiva e Patologia neonatale dell’Ospedale del Ponte di Varese.

Il menu

Dalla tartare di carne (rigorosamente sminuzzata al coltello), ai salumi; dai formaggi, al miele; dalle proposte vegane, alle infinite tipologie di pane; dagli straccetti di carne, alle salsicce grigliate al momento; dalla speciale torta creata per l’occasione (pan di spagna, crema, mirtilli, lamponi e fragole), alla birra (artigianale e tradizionale) e alle bollicine. Il tutto a supporto del piatto dei piatti: il risotto alle pesche, basilico e miele di castagno. Ovvero un omaggio, tutto da gustare, alle materie prime a chilometro zero.

Saranno in tutto undici le “isole”, cinque interne e sei esterne. Grande attenzione viene riservata a quella “Vegana e Crudista”, con un menu di proposte ricchissimo: insalata di finocchi e arance; mezze maniche ai profumi di ponente (pasta di semola di grano duro, ricotta, pecorino, rucola, pinoli, fagiolini, peperoncino fresco, pomodorini cherry, olio evo); perle di venere con brunoise di verdure e paprika (riso venere, carote, zucchine, peperoni, prezzemolo, piselli gamberi sale e pepe, paprika); parmigiana vegan (melanzane, zucchine, polpa di pomodoro, olio evo, margarina, latte di soia, farina di cocco, basilico, farina no glutine, prezzemolo, olio di girasole per friggere); farro all’ortolana (farro decorticato, pomodori secchi, zucchine, capperi, piselli, peperoni, olio evo sale pepe); caponata estiva profumata alle erbe del mediterraneo; finger Sorriso di Stelle (pappa al pomodoro, estratto di basilico, formaggina Norden, crosta di grana padano); cocktail di anguria e melone al porto; spiedini di frutta (kiwi, fragole, uva, meloni, angurie, ananas).

Il format è quello collaudato con successo nelle precedenti edizioni, quando il ricavato è stato devoluto all’associazione “Costa Sorriso Onlus” (2016); alla fondazione “Giacomo Ascoli” (2017); all’associazione Kiwanis (2018): con l’acquisto del biglietto di ingresso (30 euro) si ha libero accesso a tutte le “isole”. E’ possibile acquistare in biglietto online, oppure direttamente a Ville Ponti la sera dell’evento. Come sempre previsti momenti di intrattenimento e musica fino a mezzanotte.

Sorriso di Stelle 2019 è organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia – Uniascom Provincia di Varese, insieme a F.I.P.E. (Federazione Pubblici Esercizi), all’Associazione Provinciale Ristoratori, all’Associazione provinciale Cuochi Varesini (APCV), al Club di prodotti Food & Wellness e da Ristoranti della Salute.