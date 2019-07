Spazzatura in città, ecco come cambiano gli orari a Luino

Cambiano gli orari del conferimento della raccolta differenziata per evitare la prematura esposizione dei sacchi della spazzatura: lo ha deciso un’ordinanza firmata dal sindaco Andrea Pellicini il primo di luglio e che va a variare quella adottata dal Comune otto anni fa.

Nel periodo dal 1° luglio al 30 ottobre 2019, il conferimento della raccolta differenziata deve avvenire con queste modalità:

a) Pubblici esercizi: alla chiusura dell’attività e comunque non prima delle ore 24,00;

b) Esercizi commerciali: alla chiusura dell’attività e comunque non prima delle ore 19,30;

c) Residenti e persone occasionalmente presenti sul territorio comunale: non prima delle ore 21,00.

All’atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente Ordinanza, a rimuovere con immediatezza la causa dell’illecito ed a rimettere in pristino i luoghi.

L’omissione di tali adempimenti costituisce nuova violazione all’ordinanza.

Gli uffici comunali sono tenuti ad intraprendere le azioni necessarie per ottenere il risarcimento del danno e delle spese sostenute per rimettere in pristino i luoghi direttamente o tramite società da loro individuate, se ritenuto necessario e a proporre querela nei confronti dei soggetti che abbiano provocato danneggiamenti al patrimonio comunale.

Chiunque violi le disposizioni della nuova ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

In caso di reiterazione per inosservanza ai dispositivi della presente ordinanza, la sanzione corrispondente, è raddoppiata.

Il Comando di Polizia Locale e gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell’attuazione dell’ordinanza, anche individuando e generalizzando, ai fini delle successive azioni, anche penali, le persone che con i loro comportamenti abbiano provocato danni al patrimonio comunale.