Strage di via D’Amelio, una serata per non dimenticare

Venerdì 19 luglio a partire dalle 20 nella Sala consiliare “Giovanni Falcone Paolo Borsellino e scorta” di Travedona Monate si svolgerà una serata sul tema “1992-2019 Per non dimenticare”, in memoria della strage di via d’Amelio in cui persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta.

Dopo i saluti del sindaco Laura Bussolotti, ci saranno le riflessioni di bambini e ragazzi di Travedona Monate, con letture recitate.

Seguirà un convegno a cui interverranno l’ex procuratore Alfredo Robledo (in diretta skype), il magistrato Annalisa Palomba e lo scrittore Massimiliano Comparin.

Modera la serata Francesca Scoleri, presidente di Themis & Metis associazione nota per diffondere una cultura della legalità, della trasparenza e dell’etica.

L’incontro è organizzato dal Comune di Travedona Monate, in collaborazione con Themis & Metis e Agende Rosse, e con la partecipazione di Proloco Travedona Monate, ICare Travedona Scuderia Ferrari Club Travedona, Cineteatro Santamanzio, Associazione DonnaSIcura, Canottieri Monate, L’Anfora, Gruppo Alpini Travedona Monate, Mexico per Tutti, Villaggio Ignis e Istituto Comprensivo G. Leva di Travedona Monate.