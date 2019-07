Sulle note di Zucchero l’ultimo saluto a Matteo Rossi

Quella di Zucchero Fornaciari era la sua canzone preferita ed è con quella che i famigliari di Matteo Rossi hanno voluto salutarlo nel giorno del suo funerale a Travedona Monate, dove viveva, all’uscita dalla chiesa.

È stata una cerimonia partecipatissima quella che si è svolta nel primo pomeriggio di venerdì 19 luglio alla chiesa parrocchiale del paese.

In tanti si sono stretti attorno alla famiglia per ricordare il giovane scomparso settimana scorsa in un drammatico incidente montano alle cascate di Cittiglio.

Matteo, che aveva appena 22 anni, è stato salutato liberando un cesto di palloncini bianchi nel cielo tra gli occhi lucidi di amici e parenti arrivati per ricordarlo.