Scuderia Ferrari Club Travedona festeggia 50 anni con un fine settimana di festa

Scuderia Ferrari Club Travedona presenta: 1975–2025, Mezzo Secolo di Passione Rossa. Nel fine settimana di sabato 21 e domenica 22 giugno, tante iniziative in programma per festeggiare in compagnia i cinquant’anni del club che dal 1975 tiene accesa la passione per il Cavallino Rampante a Travedona Monate.

Il programma

Si comincia sabato 21 giugno alle 18:00 al cinema teatro Santamanzio con la presentazione del libro dedicato al 50° anniversario del club. Subito dopo, alle 19:00, ci si sposta alla sede della Scuderia Ferrari Club Travedona (in Largo 5° Alpini) dove di potranno osservare i cimeli più importanti del club, un’esposizione di kart, la riproduzione della pista di Monza realizzata in mattoncini e una postazione di guida virtuale. Sempre nella sede del club, alle 20:00, si cena tutti insieme (su prenotazione, il costo è di 20€).

Domenica 22 giugno, alle 11:00, la festa entra nel vivo con il giro a bordo di auto Ferrari a Travedona Monate. Durante il tragitto, si farà sosta al monumento del club in via Don Sturzo per inaugurare la targa del 50° anniversario. Il giro si chiude di fronte alla sede della Sos dei Laghi per l’aperitivo. Alle 13:00 per i partecipanti è previsto il pranzo al ristorante “Vecchia Ottocento” di Gavirate e alle 16:00 la visita al Chiostro di Voltorre (su prenotazione, il costo è di 60€).

Durante il fine settimana, saranno presenti anche un ex pilota di Formula 1 e altre persone del team Ferrari di Maranello. L’evento è patrocinato dal Comune di Travedona Monate.