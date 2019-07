Torna Sentieri e Pensieri, tra gli ospiti anche Roberto Maroni e Mario Botta

A Santa Maria Maggiore da lunedì 19 a domenica 25 agosto torna Sentieri e Pensieri, la rassegna letteraria diretta da Bruno Gambarotta e organizzata dal 2013 dal Comune di Santa Maria Maggiore.

Anche quest’estate il palcoscenico di Piazza Risorgimento ospiterà molti protagonisti che andranno a comporre il ricchissimo calendario di Sentieri e Pensieri, nato sette anni fa sotto l’egida del Salone Internazionale del Libro di Torino ed oggi organizzato dal Comune di Santa Maria Maggiore con il sostegno e patrocinio di Regione Piemonte, con la collaborazione della Fondazione Circolo dei lettori e dal 2018 parte del circuito di Borgate dal vivo.

I protagonisti della settima edizione sono:

Marco Albino Ferrari, Franco Michieli, Pablo Trincia, Roberto Maroni, Roberto Morgese, Davide Giacalone, Mario Botta, Alice Basso e Annarita Briganti, Eraldo Pecci, Bruno Gambarotta, Benedetta Alciato e i parenti delle vittime del ponte Morandi, Billy Costacurta e Marco Cattaneo, Benito Mazzi ed Enrico Rizzi, Gino Cervi e Marina Coppi, Simona Sparaco, Arianna Porcelli Safonov.

La bellezza di lasciarsi “stregare” dal Caso – Bruno Gambarotta presenta con queste parole il festival:



“Per spiegare l’intento che ci anima nell’ideazione del nostro festival – afferma Bruno Gambarotta, direttore artistico di Sentieri e Pensieri – prendo in prestito il titolo “Il caso e la necessità”, lavoro di Jacques Monod del 1970, comprato “per caso” su una bancarella di libri usati, solo in forza del titolo, e che mi ha aperto la mente su vasti orizzonti. La necessità Quante sono le ore da noi trascorse a fare letture obbligate sulla carta o sugli schermi? Tante, troppe e ogni anno aumentano. Relazioni, simposi, verbali di assemblea, contratti, report, testi da valutare e da correggere, informative, curricula, domande di assunzione, testimonianze e quei testi narrativi che sembra tutti abbiano letti e che bisogna assolutamente conoscere per non restare tagliati fuori dalla conversazione. Una frase ricorrente suona sinistra alle nostre orecchie: “Dobbiamo scaricare il manuale”. Per ogni pratica è d’obbligo consultare il manuale, anche per allacciarsi le scarpe o per stappare una bottiglia di spumante. Quando i manuali erano su carta dovevano tendere alla concisione perché ogni foglio costava, ora che sono su schermo dilagano, sono altrettante Treccani. Una ditta americana produttrice di forni a microonde è stata condannata a risarcire con un milione di dollari una signora che, dopo aver fatto il bagno alla sua gatta l’ha messa ad asciugare nel forno a microonde. La gatta è scoppiata, lei ha iniziato sedute perenni dallo psicanalista ma in compenso è diventata ricca perché il manuale allegato al forno non l’aveva messa in guardia a proposito di gatti bagnati. Il Caso Per fortuna nella gabbia di letture obbligate di tanto in tanto fa il suo ingresso il Caso che apre nuovi e imprevedibili orizzonti. Antonio Tabucchi in sosta forzata per un treno in ritardo alla Gare de Lyon di Parigi, per far trascorrere il tempo, compra da un’edicola un libretto di poesia e prosa firmato da un autore mai sentito prima che era uno dei tanti eteronimi dello scrittore portoghese Fernando Pessoa; ne resta folgorato al punto da dedicare molti anni della sua vita di studioso a farlo conoscere anche in Italia. Siamo arrivati alla molla centrale del nostro festival: nella fondata ipotesi che durante i giorni di vacanza venga meno o si allenti la pressione delle letture necessarie, vogliamo spianare la strada al Caso, moltiplicare le occasioni nelle quali i nostri amici, accostandosi al Festival senza obblighi di sorta (tessere, prenotazioni, compilazioni di schede) vengono a contatto “per caso” con autori e opere che accendano in loro una scintilla di curiosità o di interesse, destinata a durare un’ora o una vita. Perciò il ventaglio delle proposte – conclude Gambarotta – è il più ampio possibile, senza distinzione fra cultura alta e cultura bassa, temi centrali o temi periferici. Unico criterio la qualità dell’offerta e su questo punto ci mettiamo la faccia”.