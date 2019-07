Trasportata in ospedale a Varese dopo un gravissimo incidente sulla Brebemi

Una ragazza di 21 anni è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di circolo di Varese dopi un grave incidente avvenuto sulla Brebemi, tra Caravaggio e Treviglio.

La ragazza era a bordo della sua auto andata completamente distrutta dopo che, per cause in via di accertamento, è uscita di strada e ha colpito il guard rail dell’autostrada oggi, martedì 23 luglio, poco dopo le 15.

Sul posto sono giunti l’Elisoccorso di Como, la Croce rossa di Treviglio e un’auto medica oltre a due Squadre dei Vigili del fuoco di Dalmine e Treviglio e dopo il primo soccorso la direzione dei soccorsi ha stabilito il trasferimento urgente a Varese della giovane che risulta essere residente ad Alessandria.