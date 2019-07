I tre chirurghi varesini portano a casa un’altra vittoria su Rai1

La parola “matrimonio” è valsa ai tre chirurghi varesini una nuova vittoria a “Reazione a Catena”, la trasmissione a premi condotta da Marco Liorni, che sfida i concorrenti con le associazioni logiche di parole.

I tre giovani specializzandi della chirurgia vascolare di Varese sono in queste sere i “I ferri corti”, campioni in carica della trasmissione in onda su Rai1.

Sono tre amici e colleghi: Andrea Gattuso, Alessandro Anglicano e Marco Tadiello, hanno raccolto la sfida presentandosi alle selezioni nel marzo scorso.