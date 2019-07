Trio d’arpe sul lago

Il Blue Planet Harp Ensemble, sotto la direzione di Inge Frimout – Hei è unico in Olanda e si esibirà a Luino, sul lungolago domenica prossima, 14 luglio alle 21.

Il gruppo è composto da giovani talentuosi allievi di età compresa tra 6 e 21 anni.

Inge Frimout si esibirà in questo concerto con due delle sue allieve: Kyra Frimout e Giada Masella. Vi allieteranno con un vasto repertorio, da pezzi classici a brani composti da Inge come, ad esempio, “Whispering Caves”.

La prima di “Whispering Caves” fu trasmessa dalla rete tv nazionale olandese NOS. Il gruppo, di oltre trenta arpe, si esibì in quella occasione nelle antiche cave di tufo di Valkenburg. Nel 2016 il Blue Planet Harp Ensemble partecipò anche al programma televisivo Holland’s Got Talent. Inge Frimout – Hei ha studiato al Conservatorio Reale di Den Haag, in diverse occasioni si è esibita per le famiglie reali di Belgio e Olanda.

Le sue composizioni vengono suonate dall’America no in Australia. Kyra Frimout studia dall’età di 15 anni nella sezione giovani talenti del Conservatorio Reale di Den Haag. Da settembre inizierà il primo anno di conservatorio nello stesso istituto. Giada Masella, studentessa in marketing e comunicazione è stata ammessa a frequentare la prossima stagione un ‘Minor’ di arpa al Conservatorio di Tilburg.