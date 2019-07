Tutti pazzi per gli omini gialli: più di 1000 visitatori alla mostra di Fotografia Costruttiva

Ottimo bilancio per la mostra organizzata da Fotografia costruttiva all’Antica Rimessa del Tram di Lavena Ponte Tresa.

Galleria fotografica Lavena Ponte Tresa - Mostra Lego 4 di 15

In 11 giorni di apertura più di mille persone hanno visitato l’esposizione, che affiancava alla mostra fotografica con i famosi omini gialli della LEGO® anche opere in mattoncini e spazi per divertirsi con questo gioco sempre nuovo che appassiona i bambini e anche tanti adulti.

«E’ stata una tappa molto bella e importante della mostra itinerante – dice l’organizzatore e ideatore di Fotografia costruttiva Alessio Varisco – che ha suscitato interesse e curiosità non solo da parte di chi ha visitato l’esposizione all’Antica rimessa del tram. Infatti il sito dell’associazione e i nostri social hanno registrato un picco di attività, con più di mille like alla pagina Facebook e gli iscritti al gruppo Facebook che hanno superato quota 4.200. Inoltre nel periodo dell’esposizione abbiamo registrato quasi 400 visite al nostro sito, un bel segnale di curiosità e attenzione».

La mostra itinerante prosegue il suo cammino e nel fine settimana sarà in provincia di Verbania: sabato 2o e domenica 21 luglio si potrà visitare nell’ambito di Macugnaga Brick, al Kongresshous di Macugnaga.