Porto Ceresio regina dei mattoncini Lego

Ultimo weekend, dal 30 novembre al 2 dicembre 2018, per visitare l’esposizione di Fotografia Costruttiva a Porto Ceresio. La sala Luraschi ospiterà la mostra di fotografie di oggetti, luoghi, animali con le Minifigure® LEGO®, quei personaggi con cui la maggior parte di noi ha giocato da giovane e che in questi anni stanno ritornando in auge in tutti i negozi di giocattoli.

L’idea nasce da “Fotografia Costruttiva“, un gruppo nato due anni fa sulla piattaforma Facebook per tutti coloro che hanno due passioni: la fotografia e i mattoncini LEGO®.

Un gruppo che sta crescendo sempre di più, aperto a persone di tutte le età, al fine di condividere le realizzazioni e le idee degli iscritti e commentarle in amicizia.

Lo scopo del Gruppo è costruire un’immagine, utilizzando elementi, mattoncini e Minifigure® LEGO® e fotografare con tecnica still-life o contestualizzandole in ambienti reali.

Il Gruppo è stato nominato “Fotografia Costruttiva” dal suo ideatore, Alessio Varisco, perché (oltre ad usare ciò che LEGO produce, ovvero le “costruzioni”) invita a “costruire” un’immagine, una scena, nata da un’idea, una storia, una costruzione del set, un pensiero.

Viste le numerose famiglie che vi partecipano con i propri bambini, è diventato uno spunto per un gioco in famiglia che può essere poi fotografato e condiviso in rete.

Con questo spirito nasce anche la mostra ospitata a Porto Ceresio, che vede la sala Luraschi arricchirsi di decine di immagini scattate da persone di tutte le età aventi per protagonisti i personaggi LEGO® e gli sfondi più svariati.

Di particolare interesse soprattutto le fotografie che hanno per oggetto diverse inquadrature di Porto Ceresio e realizzate nelle gite fuori porta organizzate quest’estate dal gruppo “Fotografia Costruttiva”.

Tra gli autori delle foto anche alcuni Portoceresini, contagiati dalla passione per le Minifigure® e che hanno partecipato alle uscite del gruppo su Porto Ceresio.

ELLEDUE GIOCHERIA VARESE arricchisce l’evento con la presenza di mattoncini LEGO®, posizionati nel centro della sala a disposizione dei più piccoli invitati per ideare e costruire set creativi per i piccoli personaggi.

Si invitano i visitatori a portare i propri mattoncini LEGO® per divertirsi a fotografarli attraverso l’uso di un Light-Box.

Le migliori realizzazioni costruite con i mattoncini LEGO® dai visitatori fino a 17anni d’età presso la Sala Luraschi nei tre giorni di mostra saranno premiate con set Lego.

Qui il regolamento:

https://fotografiacostruttiva. com/concorsi/costruisci- clicca-condividi-e-vinci/