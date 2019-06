Fotografia Costruttiva “premiata” da Lego espone a Lavena

Fotografia Costruttiva ritorna ad esporre dove tutto è partito: Lavena Ponte Tresa.

Più di cinquecento i visitatori al primo evento nel maggio 2017, poi la mostra itinerante si è spostata a Milano, Firenze, Varese, Bologna, Torino arrivando alla 39esima esposizione. L’esposizione sarà dal 4 al 14 luglio 2019 presso l’Antica Rimessa Del Tram.

Cinquanta sono gli autori che han rappresentato Fotografia Costruttiva durante la mostra itinerante e quest’anno la mostra si arricchisce anche di nuove immagini.

Il programma di questi undici giorni di esposizione prevede un’area gioco bimbi, l’esposizione di opere in mattoncini LEGO® da parte di Afol, ma soprattutto tante fotografie.

Inoltre, grazie al Cosplay varesino Pie Dones ci sarà “LegoBatman” per essere fotografato dai visitatori appassionati.

L’inaugurazione sarà venerdi 5 luglio alle ore 18.

Grazie poi alla collaborazione del negozio Giocheria Elledue di Varese, alla cartoleria, edicola Il gioco Educativo di Varese e al negozio Emporio del Mattoncino ad Azzate ci saranno alcuni concorsi a premio legati all’evento.

«Durante la prima mostra fotografica, cominciando da VareseNews, numerosi sono stati i media, giornali, radio e Tv che han parlato di Fotografia Costruttiva – spiega Alessio Varisco, ideatore di Fotografia Costruttiva – . Tutta questa pubblicità è arrivata fino all’azienda Lego in Danimarca che, dopo aver visto e valutato le attività realizzate in questi anni dalla nostra associazione, il Sito Web e le attività all’interno e fuori dal Gruppo Facebook, ha deciso di premiare il progetto concedendo il prezioso riconoscimento ufficiale: così dal 12 aprile 2019 Fotografia Costruttiva è un RLOC ovvero Recognized LEGO Online Community.

Fotografia Costruttiva è la prima RLOC in Italia, prima RLOC in Europa e seconda RLOC al Mondo a tema “brick photography”. Seconda RLOC in Italia (dopo gli amici di AFDL.it)».

Il creatore del progetto Fotografia Costruttiva Alessio Varisco il 12 marzo 2019 ha ricevuto il premio provinciale JCI TOYP (The Oustanding Young Persons), l’ambito riconoscimento per giovani talenti promosso dalla sezione di Varese della Junior Chamber International e dal Lions Club Busto Arsizio Host. “Per esser riuscito a portare a grandi livelli la sua passione, ricevendo notevoli apprezzamenti dalla critica e coinvolgendo nel suo progetto creativo appassionati da una quarantina di nazioni, declinando così a livello artistico il valore JCI secondo cui ”la fratellanza dei popoli trascende la sovranità delle nazioni””.

Puoi seguire FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA su:

FACEBOOOK

https://www.facebook.com/groups/1701252216854380/

SITO WEB

https://fotografiacostruttiva.com/

Concorso per Lavena Ponte Tresa:

https://fotografiacostruttiva.com/concorsi/costruisci-clicca-condividi-e-vinci-a-porto-ceresio-2019/