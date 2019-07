Un chilo e mezzo di marijuana in cucina, arrestato

Gli hanno trovato in casa un chilo e mezzo di “erba”. Così l’altra sera i carabinieri della stazione di Varese hanno arrestato un 61enne disoccupato di Brinzio, poiché resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ai militari era giunta voce di qualche passaggio strano in quella casa e così hanno operato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del soggetto a Brinzio, trovando nella cucina un chilo e mezzo di marijuana, contenuti in involucri di cellophane sottovuoto, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento, il tutto posto sotto sequestro.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva sottoposto agli arresti domiciliari, su disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.