Un successo la sfilata in piazza di Miss Miluna Lombardia

Saronno ha ospitato per la prima volta il titolo di Miss Miluna Lombardia, con una risposta positiva da parte della comunità saronnese, che ha infatti partecipato numerosa allo spettacolo. La serata è stata accompagnata dall’apertura straordinaria dei negozi fino alle ore 23.

È stata Iryna Nicoli ad aggiudicarsi il titolo di Miss Miluna Lombardia 2019. La vincitrice ora sarà una delle 10 ragazze che rappresenteranno la Lombardia alla pre-finali nazionali. 20 anni, originaria di Lanzo d’Intelvi in provincia di Como, studia economia all’università e racconta: ‘Ho deciso di partecipare a questo concorso perché il mio sogno nel cassetto è quello di diventare una modella e di entrare nel mondo della moda. Il prossimo passo sono le pre-nazionali e spero di poter arrivare in televisione’.

Alessandra Riva, agente regionale di Miss Italia per la Lombardia, ha spiegato come funziona il processo di selezione: ‘Sono oltre 30 date a stagione e questo è uno degli eventi più importanti dell’anno. Si inizia con i primi casting a gennaio e si parte circa con 600 ragazze iscritte; chi passa le selezioni di base accede poi alle finali regionali, dove in diverse serate vengono scelte le 10 ragazze che rappresenteranno la Lombardia alle pre-finali nazionali’.

L’evento è stato possibile grazie al contributo di numerosi commercianti della città e al Comune, che ha messo a disposizione la piazza. Luca Galanti, presidente del Distretto Urbano del Commercio e partner di Miss Italia Miluna, è stato il promotore dell’evento: ‘avendo un’attività commerciale da 27 anni a Saronno, capisco bene l’esigenza di attirare persone nella nostra città e di organizzare quindi eventi che riescano a dare visibilità al territorio’.

Soddisfatto anche l’assessore al commercio Paolo Strano, che ha ribadito la disponibilità dell’amministrazione comunale ad appoggiare eventi di questo tipo con l’obiettivo di far conoscere la città.