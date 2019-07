Con un’accetta affilata in ospedale fermato dai carabinieri

Ancora un episodio violento nel pronto soccorso di Gallarate.

Ieri sera, i carabinieri sono intervenuti all’ospedale di Gallarate per la presenza di un uomo in evidente stato emotivo alterato.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile , giunti in pochi minuti grazie anche al sistema diretto di allerta, hanno fermato e denunciato un italiano pregiudicato di 58 anni per porto abusivo di armi.

Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto, all’interno dello zaino, un’accetta affilata della lunghezza di 30 cm. La pericolosa arma da taglio è stata subito messa sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Busto Arsizio.

Gli episodi di violenza negli ospedali e, in particolare nei pronto soccorso, stanno diventando sempre più numerosi.

Nei giorni scorsi, il personale del PS di Gallarate ha iniziato un corso specifico per imparare a gestire le situazioni di pericolo e di aggressione. Con un addestratore dei City Angels seguiranno 7 lezioni per avere informazioni su approccio fisico ma soprattutto psicologico per contenere l’eventuale aggressione.

A fine luglio, inoltre, inizieranno lavori per rafforzare i sistemi di sicurezza del personale attraverso barriere protettive e l’installazione di una porta, azionabile solo dal personale, che dividerà la sala d’aspetto dall’area medica.