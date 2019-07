Voli da Linate, il centrosinistra chiede un consiglio comunale dedicato

Un consiglio comunale sul trasferimento dei voli da Linate a Malpensa, perché il sindaco relazioni sulle ultime novità. Consiglio da convocare “prima dell’inizio del cosiddetto Bridge”, che scatta il 27 luglio. Lo chiede Progetto Democratico, il centrosinistra di Samarate, in vista appunto del 27 luglio.

Punto di partenza, le ormai note dichiarazioni del sindaco Enrico Puricelli che, durante il consiglio del 8 luglio 2019, aveva dichiarato che Sea avrebbe devoluto, a titolo di compensazione, la somma di 100.000 euro al progetto “Revolutionary Road” ; dichiarazione precisata in corsa dal sindaco di Somma Stefano Bellaria, che ha chiarito che «i 100mila euro non sono da considerarsi una“compensazione” per il periodo del Bridge».

Progetto. Democratico cita poi numerosi altri elementi, tra quelli già emersi nei mesi scorsi intorno al trasferimento dei voli da Linate, come ad esempio il dato di 700 lavoratori in più che arriveranno a Malpensa.

Ma cosa chiedono i consiglieri di minoranza al sindaco? Che riferisca “gli esiti dell’Assemblea Pubblica del 24 giugno scorso” (tenutasi al monastero di San Michele a Lonate Pozzolo e aperta a tutti), “le decisioni prese nel Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica del 15 giugno scorso”, l’esito del direttivo del Cuv che si terrà oggi, 17 giugno, ma anche “le azioni che il sindaco, come ufficiale di governo e capo della Protezione Civile, intende adottare per fronteggiare il previsto aumento di traffico, inquinamento acustico ed atmosferico dovuto al Bridge”.

Il tutto da riepilogare prima del 27 luglio. Il giorno in cui scatterà il trasferimento dei voli, che durerà poi tre mesi.