1° settembre, che autunno sia!

Non tutti sanno che nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre tornerà l’autunno meteorologico. Ma non era il 23 settembre con l’equinozio d’autunno?

Il Centro Geofisico Prealpino spiega che le stagioni meteorologiche e quelle astronomiche sono differenti: “L’inizio e la fine delle stagioni meteorologiche hanno date che non coincidono con quelle convenzionali che insegnano nelle scuole. Infatti il passaggio meteorologico serve per stipulare statistiche e raccogliere i dati della stagione appena conclusa per confrontarli con quelli degli anni passati. Inoltre come ben tutti sanno l’inverno, ad esempio, non inizia oggettivamente col solstizio d’inverso (fissato il 22 dicembre). Già a fine novembre le temperature sono le stesse di dicembre e lo stesso vale per la primavera e per l’estate”.

Vediamo quindi nel dettaglio cosa accadrà questo weekend.

Venerdì: Giornata soleggiata con temperature massime fino a 32°C e minime di 17°C. In serata il tempo sarà variabile con qualche possibile precipitazione anche di carattere temporalesco nel territorio alpino e prealpino.

Sabato: Sulla pianura padana alternanza di sole e nuvole con possibili piogge, mentre sui rilievi il cielo sarà nuvoloso con rovesci per tutta la giornata.

Domenica: Torna il sole e il caldo con temperature tra i 28°C e i 30°C. Nel pomeriggio per tutti quelli che andranno a fare qualche gita in montagna si raccomanda di portarsi nello zaino un K-Way. In serata rovesci anche in pianura.