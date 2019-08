Agosto di lavori volontari per la lista “Insieme”

La lista “Insieme” con a capo l’assessore Maria Croci ha deciso di mettere, con un po’ di senso civico, un poco di ordine in alcuni luoghi malnatesi che toglievano decoro alla città.

Qualche ora dedicata con piacere diventando spazzini o giardinieri.

Il campetto sportivo davanti alle scuole medie più volte in questi giorni è invaso da bottiglie, sacchetti di plastica e cartoni di pizza. Mauro, armato di sacchetti e paletta, ha saputo coinvolgere qualche ragazzo ed un papà, ed insieme hanno riordinato.

Altri hanno raccolto in piazza delle Tessitrici bottiglie, sacchetti di merendine e altra spazzatura lasciate sui muretti o gettate in terra, buttandole negli appositi cestini.

Le tante fioriere ormai rese secche dal caldo sono state potate dall’assessore Maria Croci con l’aiuto di un cittadino, Paolo, che ha voluto dare il suo contributo.

L’orto di villa Braghenti ed il frutteto di via Caprera non sono mai stati dimenticati da Carla e altri volontari quali Barbaro e Ignazio.

«Nulla di eclatante – spiegano dalla lista civica – ma un piccolo segno nello spirito del dono. Tutto potrebbe finire qui o continuare se si sarà capaci di coinvolgere altri cittadini a dedicare, anche un pò divertendosi, una piccola parte del loro tempo, non per far bello l’assessore di turno ma piccoli gesti d’amore per la nostra città. Che questo caldo agosto sia di buon augurio».