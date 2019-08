Allaccio diretto alle rete elettrica, denunciato

Un apposito servizio ispettivo della società E-Distribuzione a caccia di allacci abusivi in collaborazione con i Carabinieri, ha segnalato un’anomalia in una corte del comune di Buscate. Una volta nel complesso abitativo i Carabinieri hanno trovato tre distinte abitazioni e, unitamente al personale tecnico di E-Distribuzione, rintracciate le forniture elettriche con i relativi contatori.

Tre linee indipendenti che arrivavano in tre punti diversi dove era presente una nicchia con il cavo all’interno. Nelle prime due vi era regolarmente il contatore di corrente, nella terza il contatore era stato divelto e, con grave rischio anche quanto è stato effettuato, fatto un collegamento diretto tra i cavi della fornitura e quelli che portavano la corrente all’abitazione di un 37enne originario di Cuggiono che è stato rintracciato nell’abitazione. Il contatore era stato sradicato e accantonato in uno sgabuzzino esterno all’abitazione dove i Carabinieri lo hanno trovato.

L’uomo è stato accompagnato a Legnano presso la Caserma di Via Guerciotti dove è stato tratto in arresto. Sul posto invece, sempre sotto la supervisione dei militari, è stato ricollocato un nuovo contatore, con “potenza zero”, in attesa che vengano sanate le irregolarità che sono in corso di calcolo.

Da un accertamento effettuato presso gli uffici dell’Enel si è potuto accertare che “il furto” avveniva dal 1 gennaio del 2019. L’uomo, terminati gli accertamenti e concluse le operazioni, su disposizione del Pubblico Ministero è stato riaccompagnato presso la sua abitazione dove è, ovviamente, rimasto al buio.