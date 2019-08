In Amga non c’è più parità dei sessi, comandano solo le donne

Quattro società con quattro donne al vertice: il gruppo AMGA si è tinto completamente di rosa, dopo la nomina di ieri dei nuovi componenti dei consigli di Amministrazione di AEMME Linea Ambiente e AEMME Linea Distribuzione.

A presiedere la società che si occupa di raccolta rifiuti, spazzamento strade e gestione delle piattaforme ecologiche sarà Stefania Rachele Gorgoglione, classe 1968, avvocato di Milano esperta in diritto dell’ambiente, dell’energia e delle fonti rinnovabili. Ad affiancarla, in qualità di vice Presidente, Aldo Amadori, classe 1960, ingegnere e direttore generale di ASM Magenta, con i consiglieri Laura Fiorina Cavalotti (classe 1948, una laurea in Economia e una in Giurisprudenza, già sindaco del Comune di Tradate e già membro del precedente CdA di ALA), Massimo Mocchetti (classe 1965, geometra e già componente del precedente CdA di ALA) e Germano Grassini, ingegnere, classe 1972, direttore tecnico di AEMME Linea Distribuzione.

E’ una donna, appunto, anche il nuovo Presidente di AEMME Linea Distribuzione, la società del Gruppo AMGA che gestisce l’attività di distribuzione del gas metano e si occupa della realizzazione dei lavori di manutenzione ed ampliamento delle reti, della realizzazione degli allacciamenti di utenza, della posa dei misuratori, della gestione e della manutenzione degli impianti: si tratta di Lorena Ponti, classe 1979, milanese con una laurea in Economia e Commercio. Sarà affiancata da Piero Bonasegale, classe 1964, presidente di AMAGA Abbiategrasso e già consigliere del precedente CdA, Stefano Migliorini, classe 1977, ingegnere e Direttore operations di AEMME Linea Ambiente, Enrica Robattini, avvocato, classe 1968, titolare di uno studio legale a Busto Arsizio e Vittorio Viganò, avvocato, classe 1946, titolare di uno studio legale a Seregno.

I Consigli di Amministrazione di ALA e di ALD erano decaduti naturalmente nel giugno scorso, con l’approvazione del Bilancio 2018. I nuovi organi amministrativi resteranno in carica sino all’approvazione del Bilancio 2019.

E’ una donna, come noto, anche il nuovo Amministratore Unico di Amga Sport: la guida della società che gestisce le piscine di Legnano e di Parabiago è stata, infatti, affidata ad Elisabetta Martignoni.

Avere delle donne alla guida del Gruppo AMGA e delle varie società che lo compongono è senza dubbio positivo: la sensibilità e l’intuito femminili costituiscono, infatti, un valore aggiunto anche nella sfera professionale.

Doveroso, inoltre, sottolineare il grande e paziente lavoro di selezione e valutazione del curricula svolto dai Comuni soci e recepito poi dalle assemblee.

A tutti i componenti dei vari CdA, l’augurio di lavorare con impegno e spirito di squadra, nella direzione di un unico obiettivo: il bene del Gruppo e di tutti coloro che vi lavorano.

In data di ieri è stato rinnovato anche il Collegio sindacale. Ecco i componenti:

Presidente – Massimo Galli, classe 1961, iscritto al Registro dei Revisori Legali, Dottore Commercialista iscritto all’Albo dell’Ordine del circondario del Tribunale di Busto Arsizio;

Sindaco Effettivo – Elisabetta Bombaglio, classe 1973, iscritta al registro dei Revisori Legali, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Busto Arsizio;

Sindaco Effettivo – Michela Botta, classe 1973, iscritta a registro dei Revisori dei Conti, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Milano;

Sindaco Supplente – Luisa Mangano, classe 1964, iscritta al Registro dei Revisori Legali, iscritta all’ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Busto Arsizio.

Sindaco Supplente – Michele Altamore, classe 1960, iscritto al Registro dei Revisori Legali, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Milano.