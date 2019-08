Aria più pulita nelle scuole grazie a una speciale “pellicola”

Una speciale “pellicola” sulle pareti della scuole per rendere l’aria più salubre. È quello che ha attuato l’amministrazione di Caronno Varesino alle scuole medie ed elementari del paese, grazie alla proposta di due cittadini che hanno ideato e brevettato il prodotto utilizzato. L’azienda che ha lanciato l’idea si chiama infatti Re-Air, la start-up di Andrea e Sandro Gaglianone, che ha sede a Cislago. I due da cinque anni stanno lavorando su questo progetto, arrivando ad avere già in cantiere commissioni nazionali e internazionali. Fino alle scuole di Caronno Varesino, a cui hanno proposto il servizio gratuitamente: «È il nostro paese, ci è sembrato normale proporre all’amministrazione di utilizzare il nostro prodotto a costo zero», raccontano i due fratelli alla presentazione del progetto.

Soddisfatta il sindaco Raffaella Galli: «Siamo molto contenti della proposta avanzata dai nostri concittadini. Per ora abbiamo sperimentato questo prodotto nelle due scuole, in due piani diversi, così potremo fare un monitoraggio di come migliorerà l’aria per i nostri giovani studenti. Poi vedremo se rinnovare l’impegno anche per gli altri piani». Ad affiancare il primo cittadino vi sono anche l’ex sindaco e attuale assessore all’istruzione Mario De Micheli e il vicesindaco Fulvio Mantovan. Presente anche la dirigente scolastica Gabriella Cicolini.

A spiegare nel dettaglio il funzionamento della speciale “vernice” che è stata applicata alle pareti è il titolare della Re-Air: «La tecnologia è semplice: si tratta di un catalizzatore che viene applicato sulle superficie e che trasforma gli inquinanti di un ambiente in un nitrato, un sale. Questo genera il beneficio da dare salubrità all’ambiente. Il concetto è esattamente quello della fotosintesi: trasformare l’aria per renderla maggiormente respirabile, bloccando i batteri. Alcune ricerche condotte in Spagna dimostrano come un ambiente pulito aumenti la capacità cognitiva degli studenti. Questa tecnologia permette di raggiungere questo obiettivo».