“Attenti al truffatore dei bar“

Sul suo profilo facebook aveva avvertito, postando anche la foto del soggetto a suo dire responsabile di una sorta di raggiro: «È arrivato, ha prenotato una tavolata, ha chiesto 30 euro a sostegno di un progetto per aiutare gli animali e non l’ho più visto».

Comincia così la lettera di Francesca, la titolare di un bar nel centro di Luino che ha partecipato al concorso “Best bar 2018“ di Varesenews.

«Vi scrivo perché qualche giorno fa sono stata vittima di una truffa e, oltre a sapere se qualcuno di voi era già stato messo al corrente, vorrei mettere in guardia più gente possibile, soprattutto commercianti, che ancora non sanno la storia. Io ho pubblicato il fatto sul mio profilo Facebook e ho notato che in meno di una settimana ho ricevuto moltissimi riscontri (anche da altre zone: Clivio, Gavirate, Ponte Tresa, Porto Valtravaglia…) di gente che è stata truffata come me dallo stesso personaggio».

Ma come funziona questa truffa? Lo spiega sempre Francesca: «Si spaccia per un certo Mattia, entra con la scusa di prenotare un tavolo per 15 persone e chiede 30€ per sponsorizzare un’Expo cinofila che si terrà nei giorni a venire: fa ricevute false, con appunto nome falso, con partita Iva non formalmente corretta e numero di cellulare al momento inesistente (ma usato precedentemente per fare altre due truffe, di cui una tentata vendita di foto di ragazze su Instagram). Sulla ricevuta scrive di essere di Intra, ma dubitiamo anche di questo ovviamente. Occhi aperti sono trenta euro per noi, ma lui si fa i soldi così».