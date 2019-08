Caronnese, tris nel test contro la Vergiatese

Un tuffo nel recente passato per mister Roberto Gatti, che dopo aver portato la Vergiatese in Eccellenza, ha fatto il salto di categoria accettando l’offerta della Caronnese in Serie D.

Nel pomeriggio di martedì 20 agosto le due squadre si sono trovate di fronte al “Comunale” di Caronno Pertusella per un test amichevole.

I padroni di casa si sono imposti 3-1 in rimonta. Dopo il vantaggio iniziale della Vergiatese con Bianchi dopo 11’, la Caronnese ha trovato il pari con Corno al 30’ e il sorpasso al 45’ con Sorrentino. Il tris finale è arrivato nel finale con Perpepaj.