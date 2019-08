Com’è l’amore in Valceresio?

Molto romantico e coinvolgente il tema del 10º concorso fotografico lanciato da Acli e dal gruppo culturale la Fornace di Arcisate.

Quest’anno il tema è l’amore in Valceresio e l’invito degli organizzatori è quello di “catturare” le emozioni che le persone della Valceresio vi trasmettono.

La partecipazione al concorso è aperta ai singoli fotografi amatoriali ed è gratuita, ma le spese per la stampa sono a carico del singolo iscritto.

Le foto possono essere inviate entro il 31 ottobre corredate del modulo di partecipazione che si trova sul sito di Arcisate Cultura.

La premiazione è in programma il prossimo 15 novembre alle 21 nel salone della Cooperativa Acli in via Manzoni.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi all’ottica Nidoli in via Trento ad Arcisate, oppure consultare www.arcisatecultura.it