Controlli dentro e fuori il LatinFiexpo con Carabinieri e Nas

I Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio hanno effettuato nelle scorse ore un nuovo servizio “estivo” finalizzato a garantire la regolarità ed il rispetto delle normative vigenti durante i numerosi eventi che si svolgono sul territorio nel periodo estivo. Nella circostanza è stato svolto un ulteriore controllo alle attività commerciali presenti all’interno della manifestazione “LatinFiexpo”, questa volta anche mediante l’intervento di personale specializzato del NAS.

Complessivamente sono stati controllati 101 soggetti, 41 autovetture e 3 attività commerciali temporaneamente operanti all’interno dell’area dell’evento.

Tali controlli hanno consentito, nel complesso, di constatare la violazione della normativa igienico sanitaria relativa alla conservazione degli alimenti di un ristorante che somministrava cibi sudamericani. In più è stata deferito in stato di libertà per guida sotto influenza sostanze stupefacenti un 35enne controllata durante un posto di blocco nelle vie di deflusso dal medesimo sito espositivo