Coppie “agitate”, due interventi dei Carabinieri nella notte

I Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio nelle scorse ore hanno denunciato alcuni soggetti per i reati di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, oltraggio ed un danneggiamento. Due le diverse vicende per le quali sono dovuti intervenire i militari, entrambe con il coinvolgimento di due coppie.

Il primo evento, accaduto a Busto Arsizio, in piena notte, ha visto coinvolti due giovani residenti nella vicina Provincia di Milano. La pattuglia dell’Arma infatti ha notato una vettura procedere in modo anomalo, “zigzagando” pericolosamente nelle strade cittadine. A quel punto i militari hanno deciso di controllare il veicolo ed il conducente del mezzo, un 22enne, operaio, incensurato che è risultato positivo all’accertamento alcolemico eseguito mediante l’etilometro in dotazione; in tale circostanza, inoltre, il passeggero della vettura, una giovane ragazza poco più che ventenne, è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale perché ha proferito reiterate, numerose ed assai gravi frasi offensive all’indirizzo dei militari operanti.

Poche ore dopo i Carabinieri della Stazione di Cassano Magnago hanno denunciato per il reato di danneggiamento a seguito di incendio un 40enne di Cassano, disoccupato e pregiudicato; nei suoi confronti sono stati raccolti vari elementi di responsabilità rispetto all’incendio del cestino della bicicletta della ex fidanzata convivente, una coetanea anch’essa di Cassano. Il piccolo incendio, le cui fiamme, peraltro, si sarebbero auto estinte, si sarebbe verificato all’interno del cortile condominiale al culmine di un dissidio avvenuto nella coppia (probabilmente entrambi lievemente alterati in ragione dell’assunzione di bevande alcoliche) per ragioni sentimentali e relative al termine della loro relazione.

I militari stanno svolgendo ulteriori accertamenti per definire la responsabilità dell’uomo anche rispetto ad ulteriori piccoli episodi di danneggiamento avvenuti nei giorni scorsi ai danni di altri “oggetti” della donna, in particolare al citofono ed al barbecue sito in giardino, entrambi risultati rovinati.