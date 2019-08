Dai sindaci della Valganna un caloroso “grazie” a Luisa Oprandi

(Luisa Oprandi a Radio Missione Francescana)

I sindaci e gli Amministratori dei Comuni di Ferrera di Varese, Marzio e Valganna hanno definito un calendario di incontri con la dirigente scolastica Luisa Oprandi, che per 5 anni ha retto l’istituto comprensivo di riferimento per le loro scuole e i loro piccoli e giovani cittadini.

«Sarà l’occasione per rinnovare il grazie per un proficuo lavoro assieme – spiegano gli amministratori – Un lavoro che ha visto le Amministrazioni sempre raccolte attorno a condivisi tavoli di confronto. E sarà il modo per ringraziare di avere sviluppato in ciascun Comune il progetto del Consiglio comunale dei ragazzi, che ha segnato un momento importante di educazione alla cittadinanza attiva degli alunni».

«Un ringraziamento alla professoressa Luisa Oprandi per il lavoro svolto con impegno e dedizione nelle nostre piccole scuole. A lei un caro saluto e grazie di tutto».