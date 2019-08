Dalla Regione la lotta contro l’abbandono degli animali

Una serie di iniziative di sensibilizzazione contro l’abbandono dei cuccioli, ancora più urgenti con l’avvicinarsi delle partenze per le ferie. Le hanno illustrate il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e gli assessori Giulio Gallera (Welfare) e Lara Magoni (Turismo, Moda e Marketing territoriale) con il pilota Giacomo Lucchetti. Nell’occasione sono stati presentati lo spot televisivo girato dal motociclista che andra’ in onda dalla meta’ di agosto e l’app regionale ‘Zampa a Zampa’.

Uno stanziamento di 1,2 milioni di euro contro il randagismo e’ stato approvato nell’ultima seduta di Giunta regionale prima della pausa estiva.

FONTANA: SERVE CAMBIO CULTURALE – “La nostra volontà – ha detto il presidente Fontana – e’ quella di cercare di risolvere problemi come il randagismo e l’abbandono degli animali di compagnia. Serve un cambiamento culturale che parta dal riconoscere nel proprio animale non un mezzo per divertirsi, ma un essere vivente cui ci lega affetto e rispetto. E’ un percorso che deve partire dalle scuole e al quale stiamo gia’ lavorando con il progetto ‘amici di zampa’.

GALLERA: NUMEROSI GLI INTERVENTI REGIONALI – Approvato uno stanziamento di 1,2 milioni di euro “per prevenire il randagismo e per tutelare gli animali d’affezione”, come sottolineato dall’assessore Gallera, che ha ricordato gli ultimi provvedimenti regionali che consentono di ospitare, ovviamente a certe condizioni, il proprio animale di affezione in ospedale, tenuto conto del loro ruolo terapeutico”.

ZAMPA A ZAMPA – ‘Zampa a Zampa’ e’ l’app della Regione Lombardia, ideata da Lombardia Informatica, che permette di consultare direttamente dal proprio smartphone le informazioni messe a disposizione dall’Anagrafe Animali d’Affezione lombarda (AAA).

ANAGRAFE ANIMALI D’AFFEZIONE – Con la app, come sul sito dell’Anagrafe Animali d’Affezione www.anagrafecaninalombardia.it/canina/, e’ possibile rintracciare un animale smarrito, tra quelli presenti nei canili sanitari della Lombardia; adottare un animale, tra quelli presenti nei canili rifugio; visualizzare, in elenco o su mappa, le strutture veterinarie accreditate all’AAA sul territorio regionale.

L’Anagrafe Animali d’Affezione servizi ha recentemente introdotto nuovi servizi: ‘Cerco/adotto un cane/gatto’, che consente l’inserimento, da parte dei medici veterinari, delle fotografie degli animali di proprieta’ o presenti nelle strutture di ricovero e ‘SMS Restituzione Animali Smarriti’, che permette l’immediata restituzione di un cane al proprietario grazie a un sms inviato al Sistema regionale, trasmesso da Veterinari Asl o operatori comunali.

‘SMS RESTITUZIONE ANIMALI SMARRITI’, RESTITUITI 3808 CANI – Grazie al servizio ‘SMS Restituzione Animali Smarriti’ nel solo 2018 si sono gestite 3926 segnalazioni che hanno consentito di restituire 3808 cani senza che questi entrassero nei canili sanitari, con notevole risparmio di risorse.

MAGONI: ANCHE IL TURISMO DEVE ESSERE ‘PET FRIENDLY’ – L’assessori Magoni ha parlato di un’iniziativa “bellissima, perche’ la vita non si compra, ma si adotta”. E ha quindi

spiegato di lavorare affinche’ il turismo, a partire dalla Lombardia, possa essere sempre piu’ ‘pet friendly’.

LO SPOT – Giacomo Lucchetti, responsabile del progetto ‘Cuori in corsa’, che si occupa di campagne contro l’abbandono degli animali e di promozione della sicurezza stradale, ha presentato il nuovo spot contro il traffico di cuccioli, che vedra’ in prima linea i cani Juliet (gia’ protagonista di diversi servizi di ‘Striscia la Notizia), Benji (colpita alla spina dorsale da una pallottola che le ha paralizzato gli arti inferiori) e Wolf strappato a morte certa in Cina.