Denunciato per la catena da combattimento in auto

L’occhio che dall’alto vigila sulla città. A terra le pattuglie nelle aree sensibili: Sacro Monte, Schiranna, il centro storico.

È stato un ferragosto impegnativo per gli uomini del comando provinciale dei carabinieri che attraverso l’ausilio di un A109 Nexos del secondo nucleo del gruppo volo di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, hanno avuto la debita copertura per le operazioni a terra.

Nel contesto dei controlli delle pattuglie non sono mancati momenti che hanno richiesto particolare impegno professionale da parte dell’arma che ha denunciato in stato di libertà un 41 enne disoccupato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo di Induno Olona, alla vista dei militari accorsi per placare una discussione ha tentato di colpirli con un bastone per poi fuggire nella boscaglia e venire acciuffato subito dopo.

A Porto Ceresio un uomo di 23 anni di origini Algerine, uno sbandato, è stato scoperto mentre era in un’auto intento a rubare telefono e cuffie per un valore di 700 euro complessivi, oltre a contanti.

Sul bilancio: 120 persone controllate e tra esse anche un trentanovenne disoccupato di Limbiate fermato a Malnate con in auto una catena con particolari borchie trovata all’interno della propria auto: denuncia per porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Sempre fra gli automobilisti: 6 contravvenzioni al codice della strada per 15 punti bruciati e 2000 euro di multe.