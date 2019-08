Droga e non solo, controlli tra le stazioni e piazza Repubblica

Nella giornata di mercoledì, i Carabinieri della Compagnia di Varese hanno intensificato i controlli sulle principali zone della città di Varese con un servizio straordinario di controllo coordinato del territorio disposto dal Comando Provinciale, al fine di esercitare una concreta azione di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e garantire una maggiore sicurezza reale e percepita dai cittadini, con particolare attenzione alle aree limitrofe alle stazioni ferroviarie e di trasporto pubblico di linea.



Numerosi sono stati i controlli effettuati dai carabinieri con più pattuglie automontate nel centro e nelle zone periferiche del Capoluogo e dei Comuni limitrofi, con l’obiettivo di porre sotto la lente di ingrandimento i luoghi di maggiore afflusso di persone quali i Piazzali Trieste e Trento, Via Milano, e Piazza della Repubblica, dove i Militari dell’Arma hanno proceduto a numerosi controlli di polizia, mediante l’identificazione di oltre 20 cittadini extracomunitari, che bivaccavano in quei luoghi.

Nel corso del servizio, sono state controllate 178 persone e 88 mezzi e sono state segnalati alla locale Prefettura di Varese tre giovani ventenni di Varese, pizzicati nel centro della città in possesso di hashish, detenuta per uso personale.

Inoltre sono stati effettuati dei posti di controllo nelle principali arterie stradali del Comune di Varese e cittadine limitrofe, anche con particolare riferimento alle zone periferiche, con lo scopo di garantire un maggiore controllo della circolazione e sicurezza stradale. Nel corso dei controlli sono state elevate cinque contravvenzioni al Codice della Strada per varie infrazioni, con il ritiro di due patenti di guida.

In tale contesto è stato denunciato a piede libero un 20enne studente del luogo, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare i Militari dell’Arma hanno proceduto al controllo del ragazzo mentre si trovava nel centro della città di Malnate, a bordo si un’autovettura in compagnia di suoi conoscenti. Sottoposto a perquisizione personale , il giovane è stato sorpreso in possesso di 4,70 grammi di hashish, suddivisi in quattro dosi, sequestrati dai Carabinieri.

I controlli straordinari del territorio continueranno in tutto il periodo estivo, sempre per garantire una massiccia presenza sul territorio della provincia di Varese e così esercitare una concreta azione di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e garantire una maggiore sicurezza reale e percepita dai cittadini.