Eolo, Mood e Bosello si confermano imprese d’eccellenza

L’economia varesina è in buona salute. Secondo i dati pubblicati da “Made in Varese“, cresce il giro d’affari nella maggior parte delle imprese prese in considerazione, ovvero 854 su 1.385 , aumentano le società in utile (1.225) e il flusso di cassa ha il segno più per 1.293 imprese. Crescono le aziende in tutte le fasce di fatturato sopra dai 5 milioni fino ai 100 milioni di euro.

Si allunga l’elenco delle imprese eccellenti, con un fatturato superiore ai 20 milioni di euro, che hanno fatto registrare una crescita annuale pari o oltre il 20% e con un rapporto utile/fatturato superiore al 5%. In totale sono diciassette, ma solo tre, ovvero Bosello H.T di Cassano Magnago, che comanda la classifica, Eolo spa e Mood di Busto Arsizio, confermano la loro presenza per il secondo anno consecutivo in questa lista speciale.

Le altre quattordici sono: Atos, Rotorsim, Imt Intermato, Foroni, Eurojersey, Rheavendors Ind., Fives Intralogistics, R.P.F, Manera Silvio, Varesina Stampi, Panzeri Diffusion, Sandoz, Luigi Bandera e Poliblend.