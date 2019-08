Forte pioggia, strade allagate a Laveno Mombello

Diversi gli interventi della protezione civile e dei vigili del fuoco a Laveno Mombello, dove le abbondanti piogge stanno creando disagi.

La situazione è costantemente monitorata ma i mezzi dei soccorsi sono intervenuti per una pianta caduta sui fili dell’elettricità nella frazione di Cerro, mentre diversi tombini e griglie sono state liberati da sassi e altri detriti per far scorrere l’acqua.

Diverse infatti, le vie allagate in tutta Laveno Mombello. In particolare, si segnalano problemi in via Cittiglio, via sul Monte e via Fabio Finzi. Interventi anche in via Nazario Sauro.

(video girato in Via Cittiglio)