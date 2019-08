Fulmine su campanile, chiesa inagibile

Un boato e il fumo che si è levato subito dopo dal campanile: era la Chiesa Maria Santissima Immacolata di Nasca, frazione di Castelveccana, colpita da un fulmine (nella foto, il campanile lesionato).

Il fatto è successo nel pomeriggio di mercoledì quando nella zona del Verbano si è abbattuto un fortissimo temporale che ha lasciato il segno.

Il fulmine ha colpito il campanile, prodotto un buco nella muratura provocando la caduta di calcinacci incenerendo l’intero impianto elettrico fino al contatore. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’immobile e i tecnici del comune.

Anche il sindaco Luciano Pezza era sul posto per verificare i danni subiti dall’edificio religioso: è stata dichiarata l’inagibilità.

Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Nel pomeriggio è arrivato a Castelveccana anche il decano di Luino don Sergio Zambenetti supplente del parroco di Castelveccana in questo momento non presente in paese.

Verso l’ora di pranzo un altro fulmine si è abbattuto su una casa, a Varese, nel quartiere di Biumo, scatenando un incendio.