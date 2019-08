Temporale su Busto Arsizio, due auto colpite da alberi caduti

Immagini del nostro inviato Marco Corso

Due auto sono state colpite da altrettanti alberi caduti in via Per Fagnano a Busto Arsizio.

È successo nel pomeriggio di mercoledì 7 agosto, nel bel mezzo del forte temporale che si è abbattuto sul Sud della provincia, nella bretella di collegamento verso i Cinque Ponti. Una delle due auto è stata colpita mentre transitava, mentre per la seconda si tratta di un’auto parcheggiata a bordo strada. Sul posto anche l’autoinfermieristica (MSA1) di Busto: non sono segnalati feriti. La circolazione è stata interrotta e difficoltosa anche in altri tratti dello svincolo stradale: si segnala infatti anche un allagamento nel tratto che conduce verso viale Diaz, risolto dopo alcuni minuti.