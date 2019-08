Fulmini e pioggia sul Varesotto

Erano previsti fulmini e pioggia e, dopo una prima parentesi notturna, nella mattinata e nel pomeriggio di mercoledì 7 agosto sono arrivati.

I temporali hanno colpito dapprima il nord della provincia ad intermittenza per spostarsi poi a Varese dove un fulmine a colpito una casa a Biumo, e a metà pomeriggio nella zona del medio Verbano fino al centro e al sud della provincia.

La giornata di mercoledì si è aperta con un crollo delle temperature massime di oltre 10 gradi centigradi. Il picco delle piogge è arrivato già alle prime ore del mattino e nella giornata i vigili del fuoco hanno effettuato decine di interventi per allagamenti.

Ore 16.30 – Nel tradatese si segnalano forti pioggia. In particolare sulla discesa della provinciale 66 di Torba il traffico è a rilento perché la pioggia ha reso difficoltoso il traffico dei mezzi pesanti. Questa la situazione in un video girato da un lettore.

A Laveno Mombello, nel pomeriggio, si segnalano numerosi interventi della protezione civile e dei vigili del fuoco, le abbondanti piogge stanno creando disagi. Vie allagate in tutta Laveno Mombello. In particolare, si segnalano problemi in via Cittiglio, via sul Monte e via Fabio Finzi. Interventi anche in via Nazario Sauro.

BESOZZO – Ore 13: i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Masolino da Panicale, una via interna tra viale dei Mille e viale Valganna, per l’incendio del tetto di una palazzina di tre piani, provocato da un fulmine LEGGI LA NOTIZIA.